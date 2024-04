Jorge Rial reveló por qué echaron a Doman de América a días de haber debutado

Qué dijo Fabián Doman sobre su ausencia de este lunes

Ante la consulta de LA NACION, Doman agradeció la oportunidad de aclarar la situación y dejó en claro que su ausencia no fue por decisión propia, sino que obedeció a una instrucción del canal. En sus palabras: "No estoy al aire no por decisión mía, sino del canal. En el día de ayer (domingo) me pidieron que no fuese a trabajar hasta tanto me llamen para informarme una decisión, qué por supuesto respetaré, como lo he hecho siempre". Asimismo, el conductor afirmó que su compromiso con la emisora continúa intacto, desmintiendo cualquier rumor sobre su posible renuncia.