José Chatruc contó cómo hizo para ayudar a los médicos a detectar un tumor

El ex futbolista y periodista contó cómo fue que ayudó a los médicos a que le detecten un tumor.

Durante el 2024 José Chatruc debió pasar por momentos complicados de salud. Se debe a que le detectaron un tumor maligno, por lo que debió pasar por el quirófano. Ante esto, el ex jugador reveló cómo fue que ayudó a los médicos a detectar este problema en su cuerpo.

En diálogo con Teleshow, José Chatruc confesó cómo fue que se dio cuenta que algo no andaba bien con su cuerpo: “Yo vivo a 320 y soy hipocondríaco con lo cual hago cuatro análisis por año. En uno de estos análisis, les pedí que me hagan algo del hígado, porque mi vieja falleció de un cáncer, entonces les dije: ‘Haceme algo de páncreas’”.

Tras este pedido, y casi por casualidad, terminó ayudando a los médicos a descubrir su problema de salud: “Me hice el estudio y el médico me dice: ‘Hay algo que no me gustó’. Ahí me manda con el urólogo y me hacen otro estudio más del riñón”.

“Empiezan con que era un quiste, después un nódulo hasta que me dicen: ‘Es un tumor encapsulado. Tiene buen pronóstico, pero te tenés que operar. Fijate cuándo porque va creciendo’”, reveló Pepe sobre cómo no dudó a la hora de actuar y rápidamente pasó por el quirófano.

En este sentido, José Chatruc confesó que para colmo, tras la operación, conoció qué tipo de tumor era: “Después de que me operaron hicieron la biopsia y era maligno. Me operé rápido, me hicieron laparoscopia”.

Embed - JOSÉ CHATRUC EN #RANDOM: "ME ENCONTRARON UN TUMOR ENCAPSULADO"

Ante la curiosidad respecto a cómo hizo para darse cuenta de esto, José Chatruc contó qué lo ayudó a pedir este tipo de estudios que ayudaron a detectar su problema: “Le pasó lo mismo a un amigo mío en el otro riñón un mes antes, entonces, tenía toda la data”.

“Pero sí te replanteaste las cosas. Yo, de todas maneras, en ciertos momentos de mi vida sé que estoy pasado y digo: “Tengo que parar’. Pensaba hacerlo ahora en diciembre, pero no llegué. Me pasó también una vez que me quebré jugando en Racing. Es como que la vida te pone un freno…”, opinó haciendo alusión a que fue una señal.