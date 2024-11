José María Muscari reveló el gran gesto que tuvo un vendedor ambulante con él

Muscari 1.jpg José María Muscari y la chica que le devolvió su celular

José María Muscari relató la historia de cómo Aixa le devolvió el celular

Para recuperar el celular, Muscari y su hijo emprendieron un viaje que incluyó un taxi y un tren desde Once hasta Morón. "Hacía años que no subía a un tren. Fue muy divertido porque mucha gente me reconoció y me pedía fotos, algo que hizo que el trayecto fuera único", comentó el productor.

Al llegar a Morón, las hermanas lo esperaban en un bar con el celular en mano. "Muy amorosas, me dieron el teléfono y nos volvimos a casa en tren", relató Muscari, destacando el gesto solidario de las jóvenes.

Aixa, quien se mostró nerviosa pero emocionada por el encuentro, contó cómo vivió la situación. "Estábamos en el tren sentadas en el piso con el celular, y mientras esperábamos que Muscari llegara, les contábamos a los chicos del vagón lo que había pasado. ¡Nadie lo podía creer! Incluso nos llamó Iliana Calabró. Fue una locura", expresó entre risas.

Muscari 2.jpg

José María Muscari agradecido por el gesto de Aixa

Cuando finalmente se encontraron, Muscari agradeció profundamente a las hermanas. "Nos pagó la cuenta del bar, nos dio dinero para volver en taxi a Moreno y hasta nos invitó a ver su obra", relató Aixa, quien planea organizar una salida familiar para disfrutar del espectáculo.

Aixa reflexionó sobre lo vivido: "Ese día había tenido un mal día en el trabajo. Todo me salió mal, pero esto fue como un mimo para mí. Me hizo muy feliz conocerlo. Creo que es lo que todos deberíamos hacer: devolver lo que no es nuestro".

Muscari también aprovechó la experiencia para destacar el valor de los pequeños gestos: "Más allá de recuperar el celular, esta historia me recuerda que todavía hay gente buena dispuesta a ayudar. Fue un día que no voy a olvidar".