Ahora, Juana es influencer, utilizando sus redes sociales para promocionar marcas y demás a cambio de acuerdos económicos, o también de canjes, pero en este caso, algo no salió como lo esperaba.

juana-repetto-desato-su-furia-por-un-canje-me-negaron-por-grasa-1609349.jpg Juana Repetto escrachó a una marca que no quiso darle canje

Ante la negativa de la firma, la hija de Reina Reech, se mostró muy molesta y lo expresó en sus redes sociales, contando además, que esta misma tienda ya le había dado ropa previamente, por lo cual se sintió molesta. "Obvio, soy low level, no me lo quisieron dar... Todas quieren saber la marca del vestido que me negaron por grasu", dijo.

Ante la consulta de sus seguidores, Juana aseguró que "Ni en pedo me compro uno", ya que son caros y sólo pretendía usarlo por unas horas.

La influencer asistió a la gala de la Fundación Favaloro en el Teatro Colón, para conmemorar a René Favaloro en su aniversario, y contó que decidió usar un vestido prestado por su familia.

"A mi suegra se le ocurrió que me ponga el que usó mi cuñada para mi casamiento", reveló, mostrando su total look en las redes sociales.