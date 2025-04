Juana Repetto reveló qué pasará con su casa en construcción luego de su inesperada separación

La respuesta llegó a través de sus redes sociales, donde Juana, con más de 1.6 millones de seguidores, suele mostrar su vida cotidiana. En esta ocasión, se animó a abrir la tradicional caja de preguntas en Instagram y despejó las incógnitas. "Me están preguntando un montón por la casa. Lo de la casa está todo bien, sigue todo en pie. Es una situación muy personal, que en otro momento, si me aparece adecuado, les contaré cómo es o no. Pero, por el momento, les voy a seguir mostrando cositas... Sigo adelante con el proyecto, nos vamos a mudar los chicos y yo", aseguró con serenidad.