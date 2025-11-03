Juana Tinelli compartió los cientos de mensajes que recibió tras las criticas a su padre Marcelo Tinelli

Juana Tinelli volvió a aparecer públicamente en sus redes sociales compartiendo mensajes que recibió por parte de sus seguidores luego de la dura confesión que hizo en sus redes sociales donde denunció haber recibido amenazas. Producto de esto tras una denuncia formal, recibió un botón antipánico.

En las últimas horas la hija de Marcelo Tinelli compartió en sus historias de Instagram más de 60 posteos con mensajes fortalecedores que le enviaron sus seguidores a los mensajes directo de su cuenta personal donde tiene 2.7 millones de seguidores. “ Abrazate fuerte a tu mami que ella tiene las cosas más que claras, es una mujer muy madura. Recuperá esa hermosa sonrisa que tenías de niña”, reza el mensaje de una usuaria de la red.

"Te admiro y te abrazo. Lo más importante es que tenés una madre que te ama y te acompaña! Sé feliz", le escribieron a su cuenta sobre su mamá Paula Robles.

Juani Tinelli Mensajes

Amenazaron de muerte a Juanita Tinelli: le dieron un botón antipánico y apuntó contra su papá

Juanita Tinelli sorprendió a propios y extraños al realizar una denuncia formal tras recibir amenazas, en una presentación ante la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal. Según informó la periodista Laura Ubfal, la joven de 22 años fue asistida por un prosecretario administrativo, quien dispuso de manera preventiva la entrega de un botón antipánico y la instruyó en su uso.

Qué dijo Juanita Tinelli en su descargo en las redes

Horas después, la hija del conductor televisivo eligió expresarse en sus redes sociales con un mensaje extenso y muy personal. En el texto, la modelo habló por primera vez sobre cómo atravesó el miedo, la necesidad de poner límites y el proceso de animarse a hablar. Prefirió, sin embargo, no brindar mayores detalles ni revelar la identidad de la persona que la violentó. “Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo”, escribió la chica.

Juana-1

En los últimos días, Juanita ya había llevado a cabo algunos cambios en sus redes sociales. La publicación generó un gran impacto por su tono sincero y reflexivo. En uno de los pasajes más destacados, la mediática expresó. “Eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé”, en alusión a la importancia de recuperar su bienestar emocional.

También se refirió al peso de su apellido y al desafío de crecer bajo la mirada pública: “Aunque siempre lo asumí con orgullo, muchas veces sentí la presión de guardar silencio por respeto a mi familia. No comparto ni avalo muchas de las decisiones que tomó mi papá en los últimos años”, reconoció. En un tramo de su mensaje, habló sobre su vínculo con el ex presidente de San Lorenzo y la búsqueda de equilibrio: “Durante años prioricé a mi familia, especialmente a mi papá, por encima de mí misma...".

Juana-2

Luego, continuó: "Pero en ese intento, también me fui olvidando de mis propios límites. Hoy elijo recuperarlos”. La joven cerró su publicación con una frase que muchos interpretaron como un gesto de reconciliación y crecimiento: “Mi papá una vez me dijo que, si algo me da miedo, vaya hacia eso. Que detrás del miedo está la fuerza más grande. Y hoy se lo agradezco, porque tenía razón: detrás de este miedo está mi verdad, mi voz y mi derecho a vivir”.

Marcelo también se expresó con un comunicado

Pocas horas después, el ex animador de "Showmatch" publicó otro comunicado en el que se refirió a la denuncia presentada por su hija. “Habrán podido ver que Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos”, expresó. Además, remarcó que la familia se encuentra “muy triste y preocupada por lo que pasó” y que él mismo está “ocupándose para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables”.

Sobre las declaraciones de la modelo, el empresario pidió respeto y prudencia: “Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia”. Finalmente, cerró solicitando reserva: “Les pido por favor que respeten mi privacidad y la de mi familia. No voy a hacer declaraciones públicas y, si hay algo que comunicar, lo haré directamente ”.