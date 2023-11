Juana Viale le pegó fuerte a Javier Milei a días que asuma como presidente

La conductora volvió a la televisión después de un largo descanso y no evitó opinar de la victoria de Javier Milei en las elecciones.

Apenas una semana después del contundente triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales, Juana Viale regresó a su mesaza de Almorzando con Juana y no pudo evitar lanzar un fuerte reclamo al presidente electo.

"¿Cómo les va? Tenemos presidente electo nuevo. La que se viene, muchachitos", expresó Juana con su característica alegría. Sin embargo, no perdió la oportunidad de mostrar su desacuerdo con una de las polémicas declaraciones de Milei durante la campaña.

"¿Cómo están en sus casas? ¿Están contentos con el nuevo presidente electo o no tanto? Hay que esperar, todavía no asumió, no tomó el mando, así que vamos a ver qué pasa con este nuevo presidente".

Qué más dijo Juana Viale sobre Javier Milei y la actualidad en el inicio del programa

Sin embargo, no fue el único tema que tocó en la presentación, ya que también habló de otro de los temas más comentados del país. Es que Juana también tocó el tema del deporte, haciendo mención a las recientes declaraciones de Lionel Scaloni sobre su futuro incierto al frente de la selección nacional. "También el deporte, La Scaloneta, se las trae. Está pasando de todo", apuntó.

Pero claro, luego volvió a tocar el tema de Javier Milei y en un giro hacia la neutralidad, Juana Viale concluyó con un mensaje esperanzador: "Que le vaya bien, porque si le va bien a las decisiones de él, nos va bien a todos". El presidente electo está muy vinculado con la conductora ya que fue en el programa de su abuela donde conoció a su actual pareja, Fátima Florez.

Además, mostró su vestuario del día, un vestido fresco de seda natural, destacando el estilo "español" de sus aros. Cabe señalar que Javier Milei asumirá como presidente el próximo domingo 10 de diciembre.