Juana Viale mostró cómo quedó tras sufrir un accidente en bicicleta

juana.png

Juana Viale abrió su corazón y contó el peor episodio que vivió con su hijo

Juana Viale sorprendió este domingo al compartir detalles sobre la crianza de sus hijos Ámbar, Silvestre y Alí. Durante una charla sobre la evolución de los castigos parentales, la conductora se abrió sobre su experiencia como madre y dejó en claro que apuesta al diálogo y la reflexión en la educación de sus hijos.

El debate surgió cuando Alejandra Maglietti, invitada al programa, recordó que en su adolescencia los castigos más comunes eran las prohibiciones, como no salir con amigos por un tiempo determinado. "No sé si eso sigue vigente", reflexionó la panelista de Bendita, actualmente embarazada de su primer hijo.

Ante este comentario, Juana tomó la palabra y reveló que ella sí aplica ese tipo de medidas disciplinarias con sus hijos. "Yo eso lo implemento", afirmó, dejando en claro que sigue considerando las restricciones como una herramienta válida dentro de la crianza.

Juana Viale 2.jpg

Un momento de reflexión y aprendizaje para Juana Viale

Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando la conductora relató una anécdota personal sobre cómo maneja los conflictos con sus hijos. "El otro día me enojé con un hijo mío y grité, levanté la voz. Y después me fui, volví y le dije: ‘te pido disculpas’", confesó Juana, dejando entrever su compromiso con la autocrítica y el aprendizaje constante como madre.

La actriz destacó que no se trataba de una cuestión de culpabilidad, sino de reconocer cuando sus propias reacciones no fueron las adecuadas. "No quiero decir que tenía la culpa. Hubo situaciones que no favorecieron a que yo no reaccione levantando la voz, pero no me gustó a mí...", explicó.

Rada intervino en la charla y agregó: "Igual tenía la culpa"—generando risas en la mesa y descontracturando el momento. "Vos tenías la culpa de que tu hijo tenga la culpa… no pasa nada. También los hijos se mandan cagadas y está bien, no hace falta pegarles con el cinturón, ¿no?", continuó, mientras Juana reía junto al resto de los invitados.

Juana Viale 1.jpg

El rol del pedido de disculpas en la crianza

En medio de la conversación, Viviana Saccone aportó su perspectiva sobre la importancia del respeto mutuo entre padres e hijos. "Si le faltaste el respeto y levantaste la voz, pedir disculpas también enseña", señaló la actriz, respaldando la actitud de Juana de reconocer sus errores frente a sus hijos.

El periodista Baby Etchecopar, por su parte, quiso profundizar en la situación y preguntó directamente si el hijo de Juana tenía o no la culpa. Aunque la conductora evitó responder de manera categórica, dejó en claro que lo importante para ella es la forma en la que maneja estos momentos de tensión dentro del hogar.