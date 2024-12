Juariu presentó a su bebé Manuel por primera vez desde su nacimiento

Sobre el instante en que conoció a su bebé, expresó: “Me pasaron un montón de cosas. En ese momento estaba nerviosa, quería que saliera todo bien, no entendía nada. Es una sensación muy extraña porque no entendés nada, pero al mismo tiempo estás lista y preparada para lo que sea. Fue una revolución de emociones, no sabés ni qué sentir en ese momento. Son demasiadas sensaciones”.

Juariu 1.jpg Juariu presentó a Manuel, su bebé recién nacido

Juariu contó cómo es ser mamá

Durante la videollamada, Juariu describió a su hijo con ternura: “Para mí es bastante parecido al padre, aunque Gustavo sea morocho. Es como una versión rubia de su papá”. Además, compartió una anécdota del parto: “Nos hicieron poner música y Gustavo eligió folklore, una banda que nos gusta mucho a los dos, que se llama Acá Seca”.

El recién nacido ya se ha ganado un lugar especial en la familia, y Juariu no pudo evitar bromear sobre su identidad tucumana: “Está toda la familia de Tucumán, estamos esperando que pronto coma su primer sánguche de milanesa”.

La periodista también habló de los desafíos que enfrentaron en las primeras horas tras el nacimiento de Manuel. “La primera noche no dormí. Nos fuimos turnando. Yo me quedé despierta y el papá se ocupó a la mañana. Pero fue difícil porque en el sanatorio no te dejan que duerma con vos en la cama, por una cuestión de seguridad. Pero lo apoyás en el moisés y parece que tiene pinches, porque se despertaba, no quería saber nada de estar ahí”, recordó entre risas.