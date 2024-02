Jujuy Jiménez contó por qué le gustaría volver a verse con Juan Martín Del Potro

image.png Jujuy Jiménez

Frente a esto, ella contó: “¡Mil veces Juan! De una te lo digo”. Así, descartó rápidamente al rapero al que fue vinculada varios meses atrás. “Abraza bien, es grandote”, agregó con respecto al deportista, generando la sorpresa de todos en el estudio.

Muy atenta, Juariu señaló un hecho que podría significar una posible reconciliación: “Vi en tus historias que volviste a jugar al tenis”. “Es que me acordé que me gustaba jugar al tenis”, respondió entre risas.

Jujuy Jiménez y sus dichos sobre Del Potro

Luego, siguieron consultándole por esta relación y, si bien explicó que no volvería a estar de novia con él, no se negaría a verlo una vez más, aunque sea por un rato. “Ya una vez volví con un ex y no me fue bien, así que si es ex, es por algo”, comenzó.

“Pero estoy para una visita, un reencontronazo...”, soltó sin filtros. De todas maneras, la conductora no quiso dar muchos detalles sobre el contacto que mantiene con el tenista en la actualidad y se la notó muy incómoda al confirmar cuándo fue la última conversación que tuvieron. “Hace bastante que no hablamos... Se acerca más a un año”, respondió dubitativa.

Juariu aprovechó el momento para consultarle por el motivo por el que Juan Martín Del Potro no sigue a nadie en su cuenta de Instagram, a lo que Jujuy Jiménez explicó que mantiene una cuenta secundaria para sus cuestiones personales. “¿Lo seguís en esa cuenta privada?”, le preguntó la panelista. “No, no, yo nunca... Salgamos de ahí, ya está”, respondió muy nerviosa, intentando cambiar de tema.