Julieta Cardinali contó cuál fue el lugar elegido para besarse con un famoso

En un momento, en el programa del pasado miércoles por la noche, el conductor del ciclo lanzó contra la ex de Andrés Calamaro: “Leí algo y necesito que me digas que es verdad. Vos mentime si no es verdad”.

Julieta Cardinali contó una divertida anécdota

“Es verdad que te subiste a un árbol para chaparte a un pibe y que no te vieran”, le arrojó la picante pregunta Dente, a lo que la mamá de Charo Calamaro le contestó: “Sí, eso no es mentira, y he hecho cosas peores también”.

“Imposible contarte con quién fue. Fue hace mucho tiempo... cuando era más ágil, nos trepamos a un árbol. La idea es que no nos vean y dijimos bueno... ‘vamos para arriba’. Yo soy gaucha igual... y ágil”, continuó contando en medio de las risas de los presentes.

Luego, Fernando Dente le dijo en tono burlón que, si la información se sabía, “salía en LAM”, y le retrucó: “Si se sabía iba a la cárcel”.

“No es que tampoco me tengo que subir un árbol para chaparme a alguien para que nadie me vea, no me siento así de popular ni me considero tan conocida tampoco como para que tener que estar escondiéndome, la verdad que vivo con libertad”, apuntó pero reconoció que en ese momento, lo hizo.