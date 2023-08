Julieta Poggio reveló cuál es el trabajo más grande que rechazó

La ex participante de Gran Hermano 2022 atraviesa un gran presente laboral e incluso debió decir que no a varias ofertas

Disney, como la apodaron adentro, además de participar en Fuerza Bruta, también está próxima a estrenar la obra Coqueluche, conduce un programa de streaming con otros ex participantes del reality, estuvo en el videoclip de Flor Vigna y, según fotos que subió en aquel momento, podría sacar una canción.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLaoncediez%2Fstatus%2F1687859507655831552%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1687859507655831552%7Ctwgr%5E340baa1f028fc2e6eeda7e747106c05399157d02%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-37687415891934659025.ampproject.net%2F2308112021001%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false "Rechazo trabajos como Only Fans, fotos o el Bailando porque mi público muchas son chiquitas y quiero trabajar para ellas" @poggiojulietaa en #AgarrateCatalina con @CatalinaDlugi pic.twitter.com/ilIXijKtHE — La Once Diez (@Laoncediez) August 5, 2023

Para comenzar, Julieta rescató la fortuna de su presente: "Por suerte desde que salí de la casa no paré de trabajar, era mi objetivo. Desde muy chica trabajo y estudié muchísimo, en un momento de mi vida como que se paró todo y dije 'me falta un reality'. Para poder mostrarme, para que la gente me conozca y a partir de eso poder trabajar de lo que amo y lo que siempre quise toda mi vida".

Con respecto a su público, explicó: "Es muy loco lo que me pasa. Siento que tengo fans que son abuelas porque me dicen 'mi abuela te ama, te veía todos los días'. Y también tengo mucho público de chiquitas, que para mí es lo más valioso que puedo tener y hago muchas cosas por cuidar ese público, es el más genuino".

Justamente con respecto a la afinidad con los más chicos, la profesora de danzas reveló que propuestas rechazó: "Rechacé trabajos como Only Fans, producciones de fotos, quizás un poco el Bailando también porque es otro reality donde hay bardo y quizá no lo consume la gente de esa edad. Preferí hacer otras cosas por mi público".