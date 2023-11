Julieta Poggio se enojó y se alejó para siempre de Coti: “Nunca más…”

Durante la transmisión de la edición de Gran Hermano 2023 , la relación entre Julieta Poggio y la correntina Coti Romero , tuvo varios ida y vuelta por actitudes que no cayeron bien en el grupo de mujeres que habitaba el lugar. Desde ese momento, donde Coti les jugó una mala pasada realizando una estrategia para poder acomodarse como finalista de GH, la relación quedó tirante y lo mínimo genera un cortocircuito entre las exparticipantes del reality.

“¿Te molestó que Coti haya contado que vos le mandaste un mensaje preguntando si lo del beso con Marcos fue verdad?”, fue consultada Juli, y contestó : “Sí, me molestó porque no tiene por qué contar lo que hablamos en privado” .

Julieta-Poggio-Ginocchio.png

“Somos muy distintas, tomamos caminos diferentes, los dos son válidos y te permiten permanecer en el medio. Ella es más mediática y a mí no me gusta meterme en un quilombo, pelearme, me pone mal”, continuó en su relato Julieta, durante su visita al programa de chimentos LAM, conducido por Ángel De Brito.

Para Juli no fue algo más, y el malestar que generó en la finalista del reality, a punto tal de no querer compartir con ella en algunas cuestiones.

“¿Si pinta trabajar algún día juntas lo harías?”, insistió el cronista y fue entonces cuando la actriz de Coqueluche respondió tajante y sin vueltas: “Y, no”.

La frase de Coti sobre su actitud en la casa de GH: “Me siento orgullosa”

Coti Romero fue una de las más incisivas durante el certamen de GH 2023, aplicando dura estrategias contra sus pares, algo que le costó la salida de la casa sin que tenga éxito. Sus formas de jugar molestaron, y tanto Poggio como Daniela Celis, ahora novia de Thiago, otro exparticipante, recirdaron el juego de Coti: “Dijeron que no fue buena, que si lo hubiera sido el resultado habría sido otro”.

Pero Coti, lejos de arrepentirse, dijo: “Yo me siento orgullosa porque si se que salieron mis jugadas, lamentablemente la gente afuera gritó. Pero entiendo sus opiniones, y la verdad que a mi me llegaron bastantes links de lo que dijeron y dije ‘no lo voy a ver’”, expresó.

Y agregó: “No lo quiero ver porque hay veces que te pones a leer los comentarios y te agarra bronca contra la persona pero es por la gente. Hacen que se cree una rivalidad que no existe. La verdad que ya solté y no voy a volver a eso, me voy a quedar con el presente”.