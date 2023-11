Un famoso periodista confesó cuál es su relación con Coti Romero

gaston-edul-coti-romero.jpg Coti Romero y Gastón Edul estuvieron envueltos en rumores de romance

Que dijo Gastón Edul sobre su relación con Coti Romero

Como invitado al programa que conducen Pollo Álvarez y Chino Leunis, y tras repasar su experiencia en el Mundial de Qatar 2022 y su trabajo profesional, Estefanía Berardi hizo su pregunta “poco correcta” y le consultó por Coti: “¿Qué pasó ahí? ¿Por qué tanto rumor? ¿Son amigos, hablan?”.

Lejos de evadir la pregunta y con la tranquilidad que lo caracteriza, el periodista fue directo y respondió sin vueltas: “No, en realidad hablamos porque ella siempre dijo que es futbolera. Hablamos un poco por Instagram, pero después se generó algo que sinceramente no fue real”.

“No nos vimos ni nada, pero si hay buena onda, obviamente. Quizás no pasó tanto por mí”, reflexionó en cuanto a la exposición del tema en relevancia de lo que genera la influencer.

Edul.jpg

“Me habían invitado al Bailando y Marcelo de hecho jodía un poco al aire con que yo no había ido, pero no voy porque en realidad me da vergüenza esa situación. No es lo mío. Pero después lo otro me divierte, lo contesto sin problema”, se sinceró.

El Pollo Álvarez le preguntó sin rodeos si Coti Romero le parecía una mujer bonita y una vez más Edul no evadió el tema: “Yo te respondí que al 80% del país le parece una chica linda y no voy a ser la excepción”, sentenció.