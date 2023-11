El sueño que cumplió la hermana de Julieta Poggio: "Orgullo"

NRBJVHITJFBCLJPEGH363Z6H3U.avif

“Enamorada, qué decirles”; escribió Lola junto a emojis de corazones, brillos y caritas de emoción.

Julieta Poggio habló sobre el supuesto encontronazo de Coti y Marcos de Gran Hermano

Coti Romero no solo sostuvo que estuvo a los besos con Marcos Ginocchio, el gran ganador de Gran Hermano 2022, tras separarse del Conejo Quiroga. También reveló que Julieta Poggio la llamó para saber si el rumor era real.

N2DXME6LQNCHBH2B6M7REAJ72I.avif

“A mí me mandó mensajes ese día. Me preguntó si era cierto y yo le conté todo como fue. Y me puso: 'Gracias, Co. Posta'. Me lo dijo como de mujer a mujer”, contó la correntina en nota con LAM.

Y amplió: “Julieta primero me escribió por WhatsApp y eliminó los mensajes. Después me escribió por Instagram... Me dolió en un momento porque dije: ‘Si ellos tenían algo, yo no lo sé’. Ni me lo dijo tampoco. Pero dije: ‘Bueno. Listo, ya está’. Tampoco es que tengo una relación con ella y le conté la verdad”.