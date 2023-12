Karina La Princesita contó cuál fue el milagro que le salvó la vida

Por aquel entonces, incentivada por su familia La Princesita era habitué de un templo religioso. "Iba a una iglesia cristiana porque me mandaban mis abuelos” , reveló la cantante. También contó que había “algunos autores que me mandan canciones para ver si me gustaban y las quería cantar”.

Uno de esos autores le había enviado “Con la misma moneda", el tema que después se convirtió en uno de sus grandes éxitos. "A mí me encantó porque no conocía ninguna canción que dejes abierto al público y que estén haciendo las señas así -gesticula haciendo los cuernitos con las manos-. Nunca hice que hagan así, lo hizo la gente sola", reconoció en el ciclo de El Trece.

Si bien ese gesto ya forma parte del show de Karina La Princesita , en ese momento generó una profunda controversia. "La iglesia me dijo 'no hagas esto porque estás haciendo que toda la gente haga una seña que no está buena'. Con el tiempo dije que iba a ser un éxito y que la tenía que grabar, y la grabé", relató la cantante, recordando que le llevó la contraria a sus referentes religiosos.

"Después tuve un accidente, donde me atropelló un auto y me lastimé justo esos dos dedos. Se me cortaron todos los nervios y me dijeron que me los tenían que cortar. En ese momento lo pensé que me pasó por lo de la iglesia", confesó Karina."Fui a la iglesia a pedir perdón. Tenía todo el prequirúrgico, pero me recuperé y sentí que me perdonaron”, relató, profundamente conmovida por el recuerdo.