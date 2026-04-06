La abogada argentina acusada de racista recibió un mensaje de Juan Darthés en Brasil: que le dijo

Agostina Páez contó en diálogo con el streaming Olga que tuvo un intercambio con el círculo íntimo del actor. Qué dijo sobre el momento.

La abogada Agostina Páez, que atravesó un proceso judicial en Brasil por gestos racistas a la salida de un bar, participó en el programa Sería Increíble del streaming Olga se expresó sobre los rumores que crecieron en los últimos días sobre un encuentro con el actor Juan Darthés .

Consultada por la conductora Nati Jota, la abogada aclaró la situación negando el encuentro directo con él pero si con alguien de su entorno: “Con Darthés, directamente no. Fue con su mujer. Cuando salgo del baño del bar estaba su mujer afuera y me dice que estaban orando por mí. Y ahí me dice ‘soy la mujer de Juan Darthés’”.

“Hola, Agostina, te reconocí y quería venir a hablarte para decirte que estamos orando por vos. Fuerzas”, le habría dicho la pareja del actor según contó en el streaming.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/2041134556644770142&partner=&hide_thread=false Agostina Páez: “Juan Darthes y su mujer me dijeron que estaban orando por mi” #SeriaIncreible pic.twitter.com/j3LklcjT2p — Real Time (@RealTimeRating) April 6, 2026

A su vez confesó que el episodio trascendió cuando le contó a su representante legal, Carla Junqueira, quien en una entrevista con Telenoche mostró su preocupación por el video del padre de Agostina realizando los mismos gestos racistas que pusieron en problema a la abogada.

El video del padre de Agostina que causó enojo

No habían pasado siquiera 24 horas desde el regreso de Agostina Páez a la provincia de Santiago del Estero cuando su padre, el empresario local Mariano Páez, protagonizó un polémico episodio en un bar céntrico. El hombre fue filmado por un testigo realizando gestos similares a los de un mono, los mismos que le valieron a su hija una imputación por injuria racial en Brasil, y lanzó fuertes declaraciones en las que afirmó sentir asco por el Estado.

La secuencia, difundida por el medio Info del Estero, ocurrió durante una salida nocturna a Oculta, un bar bailable ubicado en el centro santiagueño. Mariano Páez asistió al local acompañado por su pareja, quien meses atrás lo había denunciado por violencia de género.

En las grabaciones, se observa al empresario gritando e imitando los gestos de un primate, el comportamiento exacto por el cual Agostina Páez fue detenida y monitoreada con una tobillera electrónica en Río de Janeiro desde mediados de enero.

papá de Agostina Páez donde replica el gesto racista que hizo su hija en Brasil

En un segundo video filtrado, se escucha al empresario de transporte referirse a la situación judicial de su hija. Páez aseguró que la multa de 18.000 dólares, pagada en Brasil como compensación por los gestos racistas, fue cubierta íntegramente con sus propios recursos. En ese contexto, recalcó que no recibió apoyo económico de los estados nacional ni provincial y manifestó su desprecio institucional. “Asco. Yo al Estado le tengo asco, yo no vivo de la política. Soy empresario, millonario y usurero. Y narco… narco, privado”, se le oye decir en el material audiovisual.

Ante la viralización de las imágenes, Mariano Páez alegó que las filmaciones fueron realizadas mediante el uso de inteligencia artificial. Sin embargo, su hija Agostina se mostró acongojada por la situación y publicó un descargo en sus redes sociales para desvincularse de las acciones de su padre.

Agostina Páez- abogada argentina- NA (Mariano Sánchez)

La joven abogada repudió la actitud del padre

La joven abogada e influencer calificó lo sucedido como lamentable y expresó su repudio total. “Yo me hago cargo de lo mío: reconocí mis errores, pedí disculpas y afronté las consecuencias. Pero solo puedo responder por mis propias acciones”, sentenció.

Agostina también aclaró que no tuvo participación en los hechos ocurridos en el bar Oculta, señalando que se encontraba en su domicilio acompañada por amigos. Aunque reconoció que su padre estuvo presente y la acompañó durante su difícil proceso en Brasil, remarcó que no le corresponde responsabilizarse por los actos de él. La joven describió su situación actual como una "pesadilla" y manifestó estar enfocada en reconstruirse tras los meses de detención.

agostina paez descargo

Cabe recordar que la relación entre Agostina, su padre y la actual pareja de este, la abogada Stefany Budán, ya atravesaba momentos de tensión. A fines del año pasado, la influencer había denunciado a Budán por acoso digital contra ella y su hermana Justina.

Agostina Páez regresó a la Argentina el miércoles pasado desde Brasil, donde permaneció más de dos meses retenida tras un incidente en un bar de Ipanema. La justicia brasileña le permitió volver al país tras el pago de una caución de 18.000 dólares, aunque el proceso judicial en su contra continúa. Al llegar a Termas de Río Hondo, la joven fue recibida por su familia y amigas.

En diálogo con la prensa, admitió que su reacción en Río de Janeiro fue mala, pero denunció irregularidades y estafas en el proceso. Además, reveló que durante su estadía en el país vecino recibió ofrecimientos de ayuda de otros argentinos, mencionando específicamente a la esposa de Juan Darthés. Por el momento, la abogada descartó regresar a Brasil de vacaciones a corto plazo.