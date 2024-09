La abogada de Elba Marcovecchio dio detalles sobre el cruce con la hija de Lanata

Una de las figuras clave en esta trama es Mariana Gallego, la abogada de Elba Marcovecchio. En una entrevista para el programa "Socios del Espectáculo", Gallego ofreció detalles sobre las dificultades que Marcovecchio ha enfrentado con las hijas de Lanata. "A ella esto obviamente que le hacía mal, le parecía súper ingrato y le generaba dolor, la no aceptación de la decisión del padre", explicó la abogada. Estos conflictos, según Gallego, existían mucho antes de la internación del periodista.

Lanata 2.jpg Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

Los conflictos entre las hijas de Jorge Lanata y su esposa

Gallego también relató algunos episodios incómodos que Elba vivió junto a las hijas de Lanata, en particular con Bárbara. "Ha habido episodios de no sentarse a comer en la misma mesa o que ni siquiera le hablaban", afirmó la abogada, quien subrayó el impacto emocional que estos enfrentamientos han tenido en su representada. Según ella, Elba siempre ha sido "reservada con este tema", tratando de cuidar la imagen de Lanata y no exponer públicamente estas tensiones familiares.

El distanciamiento entre Elba Marcovecchio y las hijas de Lanata no es nuevo. Según la abogada, la relación entre ellas era prácticamente inexistente desde antes de la internación del periodista. "A Elbita le duele un montón esto que pasaba, no tanto con Lola sino con Bárbara, que era nula la relación", comentó Gallego. Este conflicto, sin embargo, no impidió que las hijas de Lanata firmaran el acuerdo para el traslado del periodista, lo que muestra que, a pesar de las diferencias, todos estaban de acuerdo en cuanto a las decisiones médicas.