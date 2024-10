La abogada de Fabiola Yañez reveló cómo es el momento de la ex Primera Dama

En las últimas horas, Mariana Gallego, abogada de Fabiola Yañez, habló con Ángel de Brito y contó cómo está la ex Primera Dama.

El enfoque mediático sobre este caso ha generado numerosas especulaciones, no solo por la naturaleza de las acusaciones, sino también por la forma en que Yañez ha manejado la situación al decidir mudarse a España.

Fabiola Yañez 1.jpg Fabiola Yañez y Alberto Fernández

Qué dijo la abogada de Fabiola Yañez

Gallego aseguró que tomó el caso no por cuestiones económicas, sino porque considera que visibiliza un problema social importante. “No tomé esta causa por el dinero. Visibiliza una problemática en la que me toca estar y me parece importante formar parte”, expresó. A su vez, hizo hincapié en la transversalidad del problema de la violencia de género, que afecta a todas las clases sociales y partidos políticos.

A pesar de que Gallego evitó hablar de detalles sensibles en el programa, dejó claro que la situación de Fabiola Yañez es delicada, no solo por los hechos de violencia que denuncia, sino también por el desafío de criar a su hijo sola en el extranjero. “Está como está cualquier persona que está transitando este proceso tan terrible, tanto por lo que vivió en la situación de violencia como al estar sola con un niño (...) pero está contenida, está con la familia y confía muchísimo en la Justicia”, aseguró la abogada. Además, explicó que la causa de alimentos también es un factor fundamental en este proceso, ya que Fernández no habría cumplido voluntariamente con las responsabilidades económicas hacia su hijo.