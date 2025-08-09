La baja en La Peña de Morfi que cambió los planes de Telefé

La Peña de Morfi, conducida por Diego Leuco y Lizy Tagliani, se prepara para una nueva edición que promete cumplir con la fórmula que el público tanto disfruta.

El mediodía del domingo en Telefe ya tiene un sello propio: música en vivo, platos irresistibles y un clima de reunión familiar que invita a quedarse frente a la pantalla. La Peña de Morfi , conducida por Diego Leuco y Lizy Tagliani , se prepara para una nueva edición que promete cumplir con la fórmula que el público tanto disfruta.

Artistas de todos los géneros, conversaciones distendidas y la sensación de que, desde el estudio, se celebra un auténtico encuentro dominguero. Este 10 de agosto, el escenario principal se llenará de ritmo con la llegada de La K’onga, uno de los grupos más representativos del cuarteto cordobés.

Con sus clásicos y sus nuevos temas, los músicos buscarán que la audiencia baile desde sus casas y viva la energía característica de este género popular. Pero no será el único viaje musical: el folklore dirá presente con Las Voces de Orán, un emblema salteño que aportará la calidez de las zambas y chacareras tradicionales. También debutará en el programa Benja Torres, quien se presenta por primera vez como solista para dar a conocer Espinas, su álbum debut.

Graciela Alfano, enojada con Telefé, no asistirá a “La Peña de Morfi”

En la sección de la pulpería, donde Barby Franco recibe a figuras para charlas distendidas y en clave de humor, se esperaba la presencia de Graciela Alfano. Sin embargo, la actriz decidió no participar a último momento. Según trascendió, su ausencia estaría vinculada a un enojo con la producción de Telefe luego de quedar fuera de Cortá por Lozano. Alfano sospecha que la decisión habría tenido el visto bueno de Susana Giménez, aunque desde el canal aclararon que simplemente se reprogramó su visita. En su lugar, el invitado especial será Dady Brieva, quien aportará anécdotas y su inconfundible estilo.

Comida y humor

Como en cada edición, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro se encargarán de la cocina, combinando recetas tradicionales y propuestas innovadoras, mientras que Ariel Rodríguez traerá el repaso de la actualidad deportiva. El toque de humor estará asegurado con la participación de Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, quienes se encargarán de generar carcajadas y momentos descontracturados.

La Peña de Morfi no solo es un programa de televisión: es un ritual dominical para muchas familias argentinas. La propuesta combina el calor de las sobremesas, el placer de la buena música y el entretenimiento para todas las edades, logrando que cada domingo se viva como una verdadera fiesta desde la comodidad del hogar.