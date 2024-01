La bomba que lanzó el amante de Karina Jelinek

Gustavo Delcalzi, periodista de espectáculos, fue el primero en difundir la noticia, destacando que Karina fue vista en un boliche besándose con Cristino, todo mientras su actual novia, Flor Parise, estaba presente. En medio del escándalo, Luis Ventura, conductor del programa, expresó su desprecio por Cristino: “Este pibe es un fantasma, no me quiero pelear”, a lo que Cristino respondió: “Primero, no te vas a pelear y segundo, respétame”.

Qué dijo Fernando Cristino, el supuesto amante de Karina Jelinek

En una respuesta directa a las acusaciones, Jelinek envió un mensaje a Ventura que fue leído en vivo: "Nunca chapé con él, es una locura. Kennys Palacios, mi amigo de toda la vida, estaba presente y vio todo lo que pasó". En el mensaje, la modelo también reveló: "Su sueño es entrar en el Bailando, me dijo que si le daba una mano, pero le escribí que esa no era la manera y si es así que le di un pico, no tiene por qué andar contándolo, pero no es así”.