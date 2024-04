La bronca de Furia contra los Bros en Gran Hermano

En medio de estas discusiones, antes de irse de la casa, Catalina Gorostidi propuso una solución: separar fondos para la casa y para cada pareja, con el objetivo de organizar las compras de manera más eficiente. Sin embargo, la tensión persiste, y Furia se apartó del grupo y aseguró: "Si estoy tomando mate es porque me estoy cagando de hambre".

Por qué Furia tiene menos comida en la casa de Gran Hermano

La situación alimentaria alcanzó un punto crítico cuando Furia, afectada por el hambre, se enfrentó al resto de la casa tras acusaciones de acaparamiento de alimentos. Juliana Scaglione compartió su angustia por la falta de comida, desatando la preocupación en las redes sociales. Sin embargo, Paloma Méndez confrontó su testimonio, argumentando que muchos también sufren hambre sin necesidad de exponerlo públicamente.

El gesto de solidaridad de Bautista Mascia al ofrecerle comida a Furia no evitó la creciente tensión. Martín Ku expresó su frustración ante lo que percibió como una actitud contradictoria de Furia: "Le ofrecés, te dice todo el tiempo que no y después dice ‘tengo hambre’".

Es que luego en una conversación privada con Emma, Furia dejó en claro su orgullo y su negativa a aceptar caridad, mostrando su determinación incluso en medio de la escasez: "Soy orgullosa y no voy a agarrar una mierda... No quiero un puto huevo, ni su leche miserable que no me querían dar desde un principio".

El enojo de Furia contra los Bros por la falta de comida

Pero claro, la verdadera pelea parece tener como base las nominaciones de los Bros contra Furia, y no la falta de comida. En más de una ocasión Juliana aseguró que hay una campaña contra ella por parte de los hombres de la casa y que superaron un límite al meterse con la comida. Por eso, luego de la última compra semanal, la participante explotó luego de que Nico aseguraa que habían hecho una gran compra.

Embed JULIANA ENOJADA CON LOS BROS



Nicolás: "Que buena compra"



Juliana: "Ahora tenemos comida porque no le están haciendo caso a la MOG0LICA esa. EL DESEO QUE TIENEN ES HORRIBLE, YO A VOS NUNCA TE CAGUÉ CHABÓN, NI UN PUT0 VOTO TE METÍ NICO"#GranHermano pic.twitter.com/8a1xDgmBr2 — TRONK (@TronkOficial) April 8, 2024

"Ahora tenemos comida porque no le están haciendo caso a la **** esa. El deseo que tienen es horrible, yo a vos nunca te cagué chabón, ni un puto voto te metí Nico", los acusó furiosa.