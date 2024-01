La bronca de Tamara Pettinato con Nico Occhiato

“Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida", expresó el conductor e hizo emocionar a la bailarina con sus palabras, que también rompió el silencio en medio de la confirmación. "Son esas cosas que uno no elige y pasan y te hacés cargo... Y sí, estamos juntos”, lanzó, con lágrimas sobre su rostro.