La bronca de Yanina Latorre con su hija: "Te voy a romper la cabeza"

"¿Tomás fernet cuando vas a la cancha? ¿Qué sos, barrabrava", le espetó Latorre a su hija. Y la furia creció, porque se encontró con una Lola desafiante, quien lejos de esquivar el bulto respondió afirmativamente.

La bronca de Yanina Latorre

"Me lo estás diciendo para reventarme. Me estás cargando. Te voy a romper la cabeza, te lo digo así públicamente", expresó la panelista de LAM. Pese a que los demás asistentes comenzaron a reírse, Yanina aseguró que "tengo miedo de que te conviertas en un bardo".

En este sentido, señaló que "hace un mes que no te veo, ahora yo me voy y te quedás otro mes sola. No quiero fernet en casa". Lola retrucó asegurándole que "cuando lo pruebes te vas a volver adicta", y Yanina señaló que "yo solamente tomo vino".

Para colmo de males (al menos para Yanina), Lola compartió una publicación con video en su cuenta de Instagram. Allí se la pudo ver alentando a la Selección en el Hard Rock Stadium, mientras bebía Fernet. Lógicamente, la madre no desaprovechó la oportunidad y dejó un comentario, asegurando que "sos bardera como tu abuela cuando era joven".

Yanina Latorre, contra la madre de Alexis Mac Allister

No conforme con la polémica con Lola, Yanina también decidió cruzar a Silvina Riela, la madre de Alexis Mac Allister. Lo hizo por su llamado a su hijo para pedirle ayuda en la previa del partido, cuando la desorganización era total y muchos de los jugadores no sabían que ocurría con sus familias.

"Qué desastre la organización. Yo creo que es porque en Estados Unidos no están acostumbrados a lo turros que somos nosotros y los colombianos, porque allá la gente no se mete si no tiene entrada", señaló Yanina durante su intervención en el streaming "No tienen solución" (Bondi).

En este sentido, habló de los jugadores y señaló que "ellos estaban preocupados. Muchos salieron porque las familias no podían entrar y estaban preocupados". Además, trató de "pesados" a los familiares de los jugadores por "estar molestándolos. Yo soy más del concepto de que no hay que molestarlos".

Fue allí cuando decidió apuntar directamente contra Silvina Riela. "La mamá de Mac Allister, después vi un videito, me da un poco intensa. Qué rompehuevos la madre y la novia. Si igual iban a entrar. Yo soy más de no molestar al pobre pibe que está por salir al campeonato".