La carta del 8 de copas que preocupa al Chino de Gran Hermano

Qué significa el 8 de copas que preocupa a todo Gran Hermano

La tarotista Adriana Fernández analizó la carta del 8 de copas que salió para Martín: "Lo que marca que alguien que está conectado emocionalmente con él, que tiene una cercanía, una amistad, se va a ir... y lo que va a sentir Chino, es una decepción de que se vaya".

Chino 2.jpg Martín Ku en Gran Hermano

"La baja de un aliado en la competencia, a la vez es una decepción a su liderazgo, y fue lo que Furia le marcó... que tiene un liderazgo, que tiene que pensar más con la cabeza y no tanto con las emociones y creo que el juego va a ir por ese lado. Hay alguien muy cercano a él, que se va a tener que ir de la casa", agregó la tarotista.

"Esto tiene que ver porque sentirá que no pudo hacer nada, porque no no vio la jugada, porque se dejó guiar más por la intuición, se confió de esa intuición y no miró con una mirada más estratégica todas las jugadas que podían estar sucediendo a su alrededor", cerró.