La carta con el corazón roto que Emilia Attias le dedicó al Turco Naim

La publicación que Emilia Attias le escribió al Turco Naim

La publicación también revela detalles sobre la noche en que la noticia de su separación se hizo pública. “Recuerdo la noche del jueves, mientras el show de esta noticia se desplegaba en los medios, y nuestros celulares explotaban, hablamos por videollamada, como una hora... Acompañándonos, riéndonos con cierta tristeza, y resignación, de todas esas mentiras y condimentos que desdibujaban la realidad, propio de quien tiene una verdad a cuartas entre sus manos”, escribió Emilia Attias, criticando la manera en que los medios manejaron la información.

La actriz aprovechó para desmentir los rumores de un tercero en discordia que circulaban, asegurando que tanto ella como Naim están tranquilos y en paz con su decisión. “Por suerte sabemos quiénes somos. Y que suerte que estamos tranquilos. Solo nosotros sabemos el camino recorrido. Solo nosotros conocemos esa verdad”, afirmó, destacando la comprensión y respeto mutuo que aún mantienen.

Emilia Attias también expresó su admiración y apoyo hacia su exmarido: “Te acompaño, donde estés, de la mano. Siempre vas a contar con eso. Siempre. Todas las noches te mando ángeles que te protejan y te iluminen”.

En su mensaje, Emilia Attias no solo habló de la ruptura, sino también de las lecciones aprendidas y la fortaleza adquirida. “Siento orgullo por ambos. Por cómo atravesamos muchas cosas. Con cuánta entrega. Sorteando nuestras propias complejas humanidades”, escribió, mostrando gratitud por los años compartidos y las experiencias vividas.

Finalmente, la actriz concluyó su comunicado con un mensaje de aceptación y esperanza: “Acepto todo. Decido también. Elijo el perdón. Y el amor. El tiempo y la vida dirá después. Y, tranquilo. Que la fuerza que tengo no me la saca nadie. Tampoco a vos. La vi con mis propios ojos. Más de una vez”. Esta declaración no solo subraya su decisión de seguir adelante con una actitud positiva, sino también su convicción de que tanto ella como el Turco encontrarán un camino lleno de oportunidades y crecimiento personal.