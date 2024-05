La feroz crítica de Sabrina Rojas al video que hizo Luciano Castro con Flor Vigna

La actriz no dudó en criticar a su ex y a Flor Vigna luego de ser consultada por el videoclip que grabaron juntos.

Lejos de ocultar lo que sintió, Sabrina Rojas admitió que la escena la dejó impactada. "Cuando lo vi a Luciano con las Barbies me quise morir. Realmente, me sorprendió", confesó Rojas. Esta declaración resonó en la audiencia, mostrando una faceta de Sabrina que pocas veces se había visto en público.

La participación de Castro en el videoclip de Flor Vigna generó un gran revuelo mediático, algo que Sabrina Rojas no dudó en comentar. "Te shockeó mucho esa exposición que él tuvo, ¿no? Flor lo llevó al barro mediático", acotó Paula Varela, conductora del programa. Sabrina respondió detalladamente sobre cómo manejó la situación con su ex esposo: "En ese momento, yo lo hablé con él bien, sin meterme, era su decisión. Hay cosas que me parecían que no eran necesarias. Él tenía una cosa medio misteriosa, tipo Sandro, y con esa relación la fue perdiendo".