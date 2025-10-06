La casa que eligió Jimena Barón para sus vacaciones en San Martín de los Andes

La actriz compartió una serie de imágenes donde mostró el interior de la propiedad donde disfruta de un descanso junto a su pareja y sus dos hijos.

Jimena Barón disfruta de su presente y vive a pleno su maternidad. La actriz decidió armar las valijas y tomar un vuelo con destino a San Martín de Los Andes junto a sus dos hijos y Gianluca, el hijo mayor de su ex Daniel Osvaldo.

Como es habitual, Barón eligió compartir el minuto a minuto de su soñado viaje y subió varias historias a las redes sociales donde mostró cómo se portó Arturo, el bebé de apenas 3 meses. “Su primer viaje en avión, un estrés total”, dijo Jimena a modo de sarcasmo ya que la foto deja en claro que descansó durante el vuelo.

Luego hizo lo mismo con las imágenes de la cabaña donde se hospedan en la cordillera junto a su pareja Matías Palleiro. “Iba a decir que este es el hotel, pero no. Está es nuestra casa”, dijo la cantante en un video por fuera de la propiedad y acto seguido mostró la residencia de dos pisos con estilo rústico y sofisticado.

La casa tiene grandes ventanales que permiten una vista privilegiada del paisaje natural y aseguran la entrada de mucha luz durante el día. La propiedad está ubicada en zonas de lagos y montañas.

El living es uno de los espacios donde el estilo rústico y sofisticado se evidencian. La sensación cálida y acogedora se logra por sus grandes vigas de madera pulida en el techo y pisos de manera natural que refuerzan la conexión con la naturaleza.

Su decoración prioriza la simpleza y el confort: hogar a leña, sofá de cuero negro, sillón individual en tono claro y mesa ratona de madera maciza con un camino que le suma un aire elegante.

La madera es protagonista de cada espacio. El techo también contiene vigas robustas y paredes recubiertas en madera barnizada. En el centro, se puede ver una mesa larga de madera maciza, acompañada por varias sillas tapizadas en tonos neutros que suman confort y elegancia. Una lámpara colgada en el techo de cinco focos permite una iluminación que refuerza la atmósfera hogareña del ambiente.

Morrison y Gianluca disfrutan de uno de los espacios más divertidos de la casa: la sala de juegos. En este lugar se observa una mesa grande de Pool y una barra alta con banquetas de madera. Un espacio ideal para disfrutar de un encuentro con la familia y amigos.

Los cuartos cuentan con grandes ventanas y cortinas claras, que permiten ver el entorno verde de exterior, y con mesas de noche. Las sábanas blancas, los almohadones marrones y los detalles en beige le dan un toque moderno a la madera que tiene protagonismo en todos los espacios.