La China Suárez quiere casarse y convertirse en madre por cuarta vez

La China Suárez está más enamorada que nunca y así lo hizo saber en sus notas con medios argentinos. Desde Estambul donde vive junto a Mauro Icardi y sus tres hijos, la actriz habló de su vínculo con el futbolista, de sus deseos de convertirse en madre una vez más y sus ganas, por primera vez, de pasar por el altar.

La ex de Benjamín Vicuña no esquivó el tema cuando le consultaron por el romance con Icardi y hasta se refirió a la posibilidad de agrandar la familia. “Ahora sí, tengo ganas de casarme , pero no fue un sueño de toda la vida. Y sí, obvio que quiero volver a ser mamá ”, contó en una entrevista que brindó a Telenoche.

Previo a esa nota, charló con Moria Casán con quien reconoció que con Mauro funcionan como “bloque” y hasta se refirió a una posible infidelidad. “Confío mucho en Mauro. Tenemos una relación muy linda que va más allá del ruido externo”, dijo sobre el vinculo con el futbolista con quien aseguró “ nos volvemos como un bloque ”.

Moria quiso saber si está dispuesta a perdonar una infidelidad en caso de existir a lo que tajante, Suárez respondió con un “no” rotundo. “No. Esto está clarísimo y yo lo digo de entrada. Yo no volvería a confiar. Sé que sería un suplicio la relación después”, dijo respondiendo la inquietud de Casán.

“Confío en Mauro, lo escucho, sé que es un hombre que no miente y se me rompería todo eso y no tendría cómo volver a creerle. No tengo paciencia con esas cosas”, agregó la actriz que competirá este lunes en el prime time con Wanda Nara.

En otro fragmento de la entrevista, deschavó, sin dar nombres, a las mujeres casadas que conoce y le escriben a Mauro. Incluso, se refirió a quienes la tildan de “quita maridos” y su respuesta fue letal.

“La verdad que la gente que no conozco, que opina de mi vida, no me mueve un pelo la verdad. Me chupa un huevo”, concluyó haciéndose la desentendida de los comentarios que surgen en las redes sociales.