La complicada decisión que tomó Lizy Tagliani con respecto a su hijo

A través de su cuenta de Instagram, Lizy compartió un emotivo mensaje sobre este distanciamiento temporal. "Hoy se volvieron a Buenos Aires por el trabajo de Sebastián y las actividades del Tati... Nos despedimos, nos abrazamos, nos dijimos que nos amábamos. El ‘te amo mucho mamá, cómprame regalo’ me destruye de amor", expresó la conductora, dejando en claro el impacto emocional de esta separación.

En su publicación, Lizy relató el vacío que sintió tras la partida de su familia. "Arrancaron el auto, salieron, y al doblar la esquina se me llenaron los ojos de lágrimas. Sabía que al entrar a la casa me esperaba el peor de los silencios", confesó. Y añadió con ternura: "Pude vivir tantos años sola porque no sabía lo que era el amor de un niño que depende de vos para caminar su vida."

“Qué pasará cuando la veas y recuerdes que no estuve allí para empujarte al andar. A mamá hoy le toca trabajar y ver pasar tu sábado en videos y fotografías”, escribió junto a una imagen de Tati andando en bicicleta.

Lizy 2.jpg Lizy Tagliani

La fuerte reflexión de Lizy Tagliani

A pesar de la tristeza por no estar físicamente presente, Lizy encuentra consuelo en los momentos compartidos y en el amor incondicional que le brinda su hijo. “Por eso soy tan pesada cuando estamos juntos, tanto, que me decís, ‘basta mamá’, porque los días a tu lado son pestañeos y los minutos trabajando, una eternidad”, agregó en su conmovedor mensaje.

Si bien el trabajo la mantendrá en Córdoba durante los próximos meses, Lizy Tagliani sabe que el cariño de su público y el amor de su familia son su mayor refugio. "Eternidad que se calma con el amor de la gente, con el aplauso y con pensar que ya falta menos para abrir la puerta y decir: Tati, llegó Mamá", concluyó.