La crítica de Furia y Emma a sus compañeros de Gran Hermano

Emmanuel está enojado con sus compañeros de Gran Hermano y se los hizo saber. Todo a partir de la falta de comida que lo inquieta y le quitó la paciencia. El jugador le dejó en claro a todos sus competidores del reality de Telefe a los que les dijo que "me estoy recagando de hambre".

"Me estoy re cagando de hambre, acuéstense temprano, mañana vamos a ganar la prueba y punto, chau. Tómenlo, déjenlo, me quieren votar, vótenme. Lo vengo diciendo hace mucho. Tenemos que descansar antes de la prueba del líder", puntualizó Emmanuel, consciente a lo que se exponía con su comentario por eso les dijo a los competidores que si querían votarlo para placa de nominación, que lo hagan.

El enojo de Furia tras ver una situación entre dos compañeros

Furia y Emmanuel superaron sus diferencias y gracias a la alianza de los “originales” contra los nuevos participantes, ahora están más unidos que nunca. Sin embargo, en las últimas horas, las cámaras de la casa de Gran Hermano registraron un nuevo cruce entre ambos. La razón en esta oportunidad fue a causa de Mauro, con quien la entrenadora empezó una relación amorosa.

Mientras varios jugadores conversaban sentados en la mesa del comedor, Emma comenzó a darle masajes al musculoso en uno de sus brazos. Furia, quien se encontraba distraída hablando con Alfa, tardó algunos segundos en detectar la situación y de inmediato increpó a su aliado: “¿Qué hacés tocando a mi chico?”, a lo que el aludido respondió con aparente inocencia “Pasa que le dolía el brazo”.

Insólitamente, unas horas más tarde tuvo lugar una conversación entre ambos sobre el recién llegado. Esta vez, el peluquero no escatimó en quejas sobre Mauro, e incluso pidió a los fans que voten al joven apenas caiga en placa: “Es un mal educado. ¡No me lo banco! Ojalá que se vaya, Mauro al 9009. No lo soporto más. es un pelotud... bárbaro”.

Ante las quejas, Furia no pareció inmutarse, pero la devolución hacia su nuevo amigo fue letal: “A veces, vos sos pelot... también. Lo siento mucho que te llevas mal con él. Todo porque no gusta de vos”. Complemente desencajado por el feroz comentario de Juliana, Emma remató “¿Sos tonta vos o te hacés?".