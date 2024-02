La decisión sin filtros que tomó Sabrina al salir de la casa de Gran Hermano contra su novio

En respuesta a las declaraciones de Sabrina Cortez, Brian Fernández rompió su silencio a través de Instagram, defendiéndose de las acusaciones de su expareja. "No entiendo nada de lo que está pasando. No sé si es todo joda o realmente le afectó mucho el aislamiento y perdió la cabeza", expresó Fernández, añadiendo que Sabrina hizo pública la relación y ahora la critica por televisión.

Qué decidió Sabrina antes de salir de la casa de Gran Hermano

“Veremos qué pasa, siento que yo no soy la misma, que procesé un montón de cosas que, por la costumbre de estar con la misma persona, uno no las suelta. Quizás también se valora, qué se yo, pueden pasar un montón de cosas. Sé que me tengo que sentar a hablar”, agregó.

El joven también cuestionó la participación de Sabrina Cortez en el reality, acusándola de no admitir sus errores. "No paró de hablar de mí, para bien o para mal, en todo el programa y ahora dice que le dieron la atención que yo no le daba. Admitir la cagada que te mandaste no es una opción, por lo que veo", señaló Fernández, marcando sus diferencias con la vida dentro de la casa de Gran Hermano.

Además, Brian Fernández compartió capturas de pantalla de la última conversación por WhatsApp con Sabrina antes de su ingreso al programa, donde ella expresaba su amor y él le respondía con buenos deseos. Al exponer la conversación, Brian lamentó la falta de comunicación de Sabrina sobre sus verdaderos sentimientos.