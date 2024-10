La desesperación de Juana Repetto al ir al médico: "Esto no puede ser"

Juana Repetto mostró su indignación al ir al médico

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto compartió con sus seguidores una situación que vivió en una clínica. Según explicó, tenía turno con el dermatólogo pero la atención en el lugar no fue como ella esperaba.

image.png El posteo de Juana Repetto.

La influencer publicó en sus historias de Instagram un chat de WhatsApp con su esposo, Sebastián Graviotto. Allí se podía leer su queja por que estaba rodeada de nenes “apestadísimos” y remató: “Encima Beli se cag... encima”.

“Esperando un mes el turno con un dermatólogo y te mandan a la sala de espera de toda la guardia de pediatría”, escribió Juana indignada en el mensaje que le envió a su pareja. “No da”, fue la respuesta que él le dio en ese momento.

Según detalló, su consulta con el especialista era a las 16:50 y la hora de su conversación con Sebastián mostraba que eran las 17:06. “Tiene cinco personas antes, creo que me voy a ir, más de dos horas”, se quejó también Repetto ya que creía que estaría en el lugar por mucho más tiempo.

image.png

Pero eso no fue todo, Juana relató la situación que vivió con su hijo menor. “Beli se cagó encima. Tachame la doble”, fueron las palabras de la actriz en medio de esa situación desesperante para ella. “¡Un turno con un dermatólogo en la guardia llena de pequeños apestadísimos! ¿Da? Se supone que son consultorios externos”, cuestionó.

Antes de mostrar la conversación con su esposo, la influencer saludó a sus seguidores. “Buen día, ¿están listos para una quejita?”, escribió en una de sus historias donde se mostró usando un barbijo.

Juana Repetto contra Pampito

El columnista Pampito reflexionó para las redes del medio Ciudad Magazine en su última columna acerca del llanto de Juana Repetto en redes. La actriz hizo público que se encuentra agotada por dos motivos puntuales: Belisario está en la edad en la que está dejando los pañales y su mucama le renunció de un día para el otro, por lo cual se siente “colapsada”.

image.png

“Vos sos un hijo de put... Bolud... Hay que ser rompe pelotas, Pampitex.. No lloré porque renunció la mucama, estoy colapsada, con la obra al hombro, tengo que lavar la mierda de los pantalones del chico donde lavo los platos porque se me inunda la casa si abro la canilla de la cocina...”, expresó, sincera ante las situaciones que vive día a día.

“Fin de año, mi hijo que no para de tomar teta toda la noche y no duermo, ¿entendés? Entre todo eso, que me renuncie la chica, no me ayuda. Pilas de ropa para lavar porque mi hijo no para de mearse y cagarse, te pido por favor, hijo de put... Explicá bien”, sentenció, con firmeza.