Juana Repetto mostró cómo avanza la casa que se está construyendo

Así marcha la construcción del hogar al que Juana Repetto se mudará con su familia

“Primera vez que subo a la segunda planta de mi casa”, confesó y dio detalles de los próximos pasos de la construcción. “Están preparando la base para el hormigón que será tanto el techo de abajo como el piso de arriba. Y estos horizontales pasan a ser las vigas”, le explicó a sus seguidores que siguen el avance de la obra.

La actriz le consultó a Belisario por su cuarto y él indicó que se ubicaría en la segunda planta que está en plena construcción. Antes de dejar la obra, la influencer comentó que estaba atravesando un lugar, que próximamente sería el sector de ingreso y egreso de la casa. “Y acá bue... ya flasheando casa terminada”, admitió, toda ilusionada.

juana-repetto-mostro-los-avances-de-su-casa-en-construccion-foto-instagram-juanarepettook-ORGGLHPM55E37K76BUVRJXRD7Y.JPG Juana Repetto.

Juana Repetto mostró su nueva figura y contó cuánto llegó a pesar

Juana Repetto compartió en su cuenta de Instagram un video en el que reflexionó sobre su gran cambio físico y recordó el día en el que decidió modificar sus hábitos alimenticios e incorporar el ejercicio a su día a día. “Desde que tengo uso de razón, siempre tuve sobrepeso. Pero en mi primer embarazo me excedí, ya no era saludable e incluso podría haberme traído complicaciones”, contó.

Cuando nació mi hijo, una vez que más o menos me pude acomodar, llegó el momento de empezar a alimentarme bien, por mí, por mi lactancia y por qué no me sentía bien viéndome así. Y empezó el GRAN cambio en mi vida, en todo sentido”, escribió acompañando un video en donde incluyó fotos donde evidenciaba los cambios.

Según comentó, decidió balancear su dieta y empezar con la actividad física: “Empecé a adquirir hábitos saludables en la alimentación e incorporando actividad física y gracias a eso (y terapia) también me empecé a sentir mucho mejor emocionalmente y empecé a salir un poco de la montaña rusa en la que había entrado en el puerperio. Y aquí comienza la mejor versión de mí, sin lugar a dudas”.

“Esta terapia que empecé post parto me estaba haciendo muy bien, me sentía extremadamente feliz con mi bebé y mi rol como madre me tenía totalmente atrapada y entusiasmada. Laboralmente me estaba yendo muy bien y podía ocuparme de compartir tiempo con mi hijo, de informarme acerca de todo lo que me interesaba respecto a la maternidad y de compartir con otras mujeres y sus bebés”, sumó.