Juana Repetto contó el dolor que le quedó por amamantar 3 años a su hijo

“En seis años no me había pasado. Dolor nivel lágrimas”, comenzó diciendo la hija de Reina Reech sobre el malestar que vivió por primera vez. La actriz confesó que le descubrió a Beli una lesión bucal, que le afectó su pecho, y que le provocó dolores que nunca antes había padecido.

“Hace unos días me empezaron a arder mucho los pezones y le miré la boca a él... Aftas, al par de días, honguitos (se le ven como manchas blancuzcas). Mis pezones, sangre”, explicó Juana en sus historias de Instagram sobre lo ocurrido por un virus que padecía el nene y que le contagió por medio de la lactancia.

juana 1.png.jpeg Juana Repetto habló del dolor que sintió en su pecho.

El terrible dolor que padeció Juana Repetto

"¿Les pasó? A mí en seis años y medio que llevo dando la teta no me había pasado”, le consulto Repetto a sus seguidoras, a las que siempre les da consejos sobre la maternidad. “Estábamos con unas aftas y honguitos que me los pasó a las tetas... En los seis años y medio, nunca sufrí tanto. Todo agrietado con... Horrible”, relató.

En otro de los posteos que publicó, Juana dio a conocer el preparado que le indicó su médico para terminar con las aftas en la boca del nene. En el video que compartió en sus redes, la actriz se mostró aplicando una solución de bicarbonato y agua tibia con una gasa por el interior de la boca del nene.

Además, confirmó que le dieron unos medicamentos para terminar con el malestar de su hijo y el de ella. "Tanto el bicarbonato con agua como el medicamento para él y mi crema me lo indicaron pediatra y puericultora”, reveló Juana, advirtiendo a sus seguidoras para que consulten a un especialista en el caso de que les suceda lo mismo.

juana 2.png.jpeg Juana Repetto mostró la forma en la que curaba la boca de su hijo.

Las vacaciones de Juana Repetto y sus hijos en Brasil

Juana Repetto y Sebastián Graviotto decidieron regalarle un viaje que nunca podrá olvidar a su hijo Belisario, de tan sólo tres años: la pareja se fue a Río de Janeiro acompañada por el cumpleañero, Toribio y Reina Reech. El más pequeño de la familia celebró su día con una fiesta temática y pasando tiempo en las playas de Brasil.

La actriz, como su madre y el empresario, compartieron las postales de sus días en el país vecino, mientras aguardaban por el cumpleaños del pequeño. La influencer generó muchísimo contenido en sus redes sociales y dejó espiar a sus seguidores parte de su viaje familiar, con varios posteos y videos de su escapada.

En su cuenta de Instagram, la actriz hizo una emotiva publicación en la que le deseó el mejor de los días a su hijo menor, con algunas de las postales de su festejo en Río de Janeiro. “Belisario de mi corazón, ya tres años, mi bebito. ¿En qué momento? Feliz vuelta al sol, felices todos los días de tu vida”, comenzó diciendo Juana.