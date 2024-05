Juana Repetto mostró su nueva figura y contó cuánto llegó a pesar

“Desde que tengo uso de razón, siempre tuve sobrepeso. Pero en mi primer embarazo me excedí, ya no era saludable e incluso podría haberme traído complicaciones. Cuando nació mi hijo, una vez que más o menos me pude acomodar, llegó el momento de empezar a alimentarme bien, por mí, por mi lactancia y por qué no me sentía bien viéndome así. Y empezó el GRAN cambio en mi vida, en todo sentido”, escribió acompañando un video en donde incluyó fotos donde evidenciaba los cambios.

“Esta terapia que empecé post parto me estaba haciendo muy bien, me sentía extremadamente feliz con mi bebé y mi rol como madre me tenía totalmente atrapada y entusiasmada. Laboralmente me estaba yendo muy bien y podía ocuparme de compartir tiempo con mi hijo, de informarme acerca de todo lo que me interesaba respecto a la maternidad y de compartir con otras mujeres y sus bebés”, sumó.

Además de asegurar que se trata de una etapa espectacular en su vida, explicó que empezó a sentirse mejor: “Si bien hay momentos y uno tiene altibajos como todo el mundo, déjenme decirles que mi versión como madre me trajo esta nueva Juana que llegó para quedarse, pero no solo como madre, lo cual es obvio, sino en todo sentido”.

Para cerrar el posteo, alentó a sus seguidores: “¡Se puede! No bajen los brazos y no se queden donde se sientan mal, se puede salir de ahí, ¡se labura y se sale! Se los prometo”.

La feroz crítica que recibió Juana Repetto por el estado de los zapatos de sus hijos

En las últimas horas, Juana Repetto ha vuelto a ser centro de atención en las redes sociales, no solo por su activa participación y estilo directo al responder a las críticas, sino también por un particular incidente con los zapatos de su hijo Toribio. La influencer y actriz, conocida por no tener pelos en la lengua, se enfrentó a una ola de comentarios que oscilaron entre lo constructivo y lo hiriente.

Todo comenzó con una historia en Instagram, donde Juana mostró el calzado de Toribio, evidenciando un notable desgaste y un agujero.

“Por supuesto que ya los mandé a coser el año pasado una vez”, explicó, subrayando que no era la primera vez que lidiaba con este tipo de situación. Sin embargo, lo que podría haber quedado como una simple anécdota de la vida cotidiana de una madre se transformó en un campo de batalla virtual.

Juana 1.jpg

Juana 2.jpg

Uno de los primeros comentarios que Repetto recibió cuestionó su ortografía al escribir "coser" en lugar de "cocer", lo cual desencadenó su rápida respuesta: “¿Por qué la gente se pone tan mal con un error de ortografía? Coser y cocer, no lo supero. Me equivoco siempre. Me importa nada, no jodo a nadie ni nadie morirá por mi error”.

Sin embargo, la situación escaló cuando otro usuario insinuó que Juana estaba intentando obtener beneficios de marcas mediante canje y la acusó: “Estás pidiendo canje, comprale, sos planera con Osde. Vergüenza ajena”. La actriz no dudó en defenderse con firmeza: “Y a vos ser del mal... tiene nuevos divinos y comprados gila. Metete las palabras en el c***”.