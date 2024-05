La feroz crítica que recibió Juana Repetto por el estado de los zapatos de sus hijos

En las últimas horas, Juana Repetto ha vuelto a ser centro de atención en las redes sociales, no solo por su activa participación y estilo directo al responder a las críticas, sino también por un particular incidente con los zapatos de su hijo Toribio. La influencer y actriz, conocida por no tener pelos en la lengua, se enfrentó a una ola de comentarios que oscilaron entre lo constructivo y lo hiriente.

Juana 1.jpg Los posteos de Juana Repetto que generó polémica

Los cuestionamientos que recibió Juana Repetto

Uno de los primeros comentarios que Repetto recibió cuestionó su ortografía al escribir "coser" en lugar de "cocer", lo cual desencadenó su rápida respuesta: “¿Por qué la gente se pone tan mal con un error de ortografía? Coser y cocer, no lo supero. Me equivoco siempre. Me importa nada, no jodo a nadie ni nadie morirá por mi error”.

Sin embargo, la situación escaló cuando otro usuario insinuó que Juana estaba intentando obtener beneficios de marcas mediante canje y la acusó: “Estás pidiendo canje, comprale, sos planera con Osde. Vergüenza ajena”. La actriz no dudó en defenderse con firmeza: “Y a vos ser del mal... tiene nuevos divinos y comprados gila. Metete las palabras en el c***”.

Juana 2.jpg Los posteos de Juana Repetto que generó polémica

La anterior polémica de Juana Repetto con los zapatos de su hijo

Esta no es la primera vez que la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech enfrenta críticas por la vestimenta o accesorios de su hijo. Hace algunos meses, al inicio del ciclo lectivo, Toribio fue fotografiado con unos mocasines estilo vintage que desataron opiniones divididas entre sus seguidores.

Mientras algunos lo encontraron encantador, otros sugirieron que no era el calzado más apropiado para un niño. “Es un nene, no lo disfraces de viejito”, comentaron, mientras que Juana respondió a las críticas con paciencia y claridad.

Más allá de los debates en redes sociales, Juana Repetto continúa compartiendo su vida familiar, mostrando tanto los momentos dulces como aquellos que generan controversia. Su actitud frente a las críticas y su disposición a mantener un diálogo abierto con sus seguidores es un claro reflejo de su personalidad franca y directa. En un mundo donde la imagen pública es a menudo cuidadosamente curada, Juana opta por una autenticidad que, aunque a veces polémica, es innegablemente genuina.