La bronca de Juana Repetto al ver cuánto le cobraron el "hielo" en la Costa

La actriz se volvió viral en las redes sociales luego de compartir la particular situación que le tocó vivir.

La indignación de Juana Repetto

Ante la división de opiniones en las respuestas, Repetto aclaró que también le cobraron los hielos para las bebidas compradas en el lugar, adjuntando la cuenta como prueba. En su testimonio, expresó su extrañeza al comparar la situación con la venta de tragos que incluyen hielo sin un costo adicional.

“Nosotras decimos si vos te pedís un daikiri frozzen, que se hace con hielo, te ponen el precio del trago y no te lo están cobrando. Entonces si vos te comprás una gaseosa y está natural o te gusta con hielo... En mi caso siempre tomo gaseosa con hielo y nunca me lo cobraron, por eso me extraña”, concluyó la actriz en medio de la polémica veraniega.