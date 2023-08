Flavio Mendoza contó a quién va a votar y recibió terribles críticas

Y concluyó: “Saben muy bien que soy de los tipos y de los artistas que no me meto en política, no quiero que nadie me regale nada porque todo me lo gano trabajando y rompiéndome la espalda todos los días de mi vida, pero sí hay gente que lo necesita y necesitamos una persona como Horacio. Votemos con el corazón que vamos a salir adelante”.

En Twitter, donde los usuarios son más duros, le cuestionaron a y salieron al cruce con picantes comentarios. “Si no te metés en política, borrá esto”, “No está mal que tengas tus pensamientos políticos y lo expreses, pero no digas la gansada de ‘no me quiero meter en política’”, fueron algunos de los mensajes en contra que recibió Flavio.

Frente a esta situación, el exjurado del Bailando por un sueño publicó otro tuit defendiéndose. “Siendo una persona pública doy la cara porque creo en la persona, y cuando tenés el culín limpio no temés a nada. Voten a quien crean mejor por ustedes y por quien más lo necesita”.