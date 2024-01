La discordia que sembró Agostina en la casa de Gran Hermano

“Yo creo que la persona que mostré es la persona que soy afuera. Si me voy no tendré la sensación de ‘me hubiera gustado hacer algo distinto’”, aseguró Lisandro. Alan, Sabrina y Zoe coincidieron en que no tienen ganas de irse de la competencia, y la mendocina señaló que espera que una vez que estén todos afuera se lleven bien ya que son una especie de “familia”.

“Yo estuve disfrutando desde que llegué y me quiero seguir quedando y disfrutando haciendo lo mío… con ustedes”, indicó Emmanuel, señalando a su lado derecho de la mesa en el que no se encontraban Catalina y Agostina.

La picante cena de nominados que se vivió en Gran Hermano

Cata pateó el tablero al afirmar que se quiere ir de la casa de Gran Hermano. “Sí, me quiero ir. Quiero que la gente me vote. Que no lo voten a Emmanuel, que me voten a mí”, consignó la médica pediatra, que finalmente fue la última eliminada del reality de Telefe.

“Llegué a un punto de la casa en el que no me estoy divirtiendo y este domingo espero que la que cruce la pasarela sea yo”, sostuvo la santafesina, para disgusto de Agostina. Lisandro le preguntó a Catalina qué es lo que tendría que haber sido distinto para que ella se sintiera cómoda “extendiendo su estadía en la casa”.

Embed - Cena de nominados: Agostina pudrió la paz que había entre Catalina y Emmanuel - Gran Hermano

“Creo que hay chicos muy jóvenes y perfiles chatos para lo que soy yo. A mí me gusta la acción y por eso a veces busco discusiones a propósito, porque me aburro”, explicó Catalina. Fue allí cuando Emma cruzó palabra con Cata, señalando que si bien para ella cuando le dijo “p…” fue en “modo joda”, para él era doloroso.

El estilista le agradeció a la pediatra por haberse acercado en las últimas horas y convivir en paz, pero Agostina derribó la cordialidad para señalar que él ahora tiene un problema con ella. “Yo no tengo nada por lo que pedirte disculpas porque vos sos un violento, mentiroso, lleva y trae, un asco de persona”, le dijo la ex policía al cordobés.

“Con vos directamente no se puede hablar. Con gente agresiva y patotera no hablo”, le contestó Emmanuel a la entrerriana.