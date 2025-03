La dura decisión que tomó Nacho Viale que molestó a Mirtha Legrand y generó un escándalo

Según detalló Adrián Pallares, Marcelo no solo cumplía la función de chofer de Mirtha, sino que también era responsable de trasladar a los hijos de Juana Viale, llevarlos y buscarlos del colegio, realizar mensajería para la familia y hasta encargarse del mantenimiento del auto de la diva. En ese contexto, decidió solicitar el pago de horas extras, un pedido que fue rechazado y terminó con su desvinculación.

Mirtha 1.jpg Mirtha Legrand

El reclamo que desencadenó la ruptura entre la familia de Mirtha Legrand y el chofer

"No pidió una fortuna, solo lo que le correspondía", explicó Pallares, quien además reveló que la decisión final fue tomada por Nacho Viale, nieto de Mirtha y responsable de la gestión de su carrera.

Por su parte, Rodrigo Lussich sumó más información sobre la situación, asegurando que Mirtha no tuvo injerencia en la decisión y que se enteró cuando ya estaba tomada. "Quedó como espectadora de la situación, no fue decisión de ella. Hubo un reclamo económico y lo terminaron desvinculando", señaló el periodista.

Mirtha 2.jpg Mirtha Legrand

El impacto en Mirtha y su entorno

Marcelo era una persona de confianza para Mirtha, y su desvinculación no pasó desapercibida en la vida cotidiana de la conductora. Según trascendió, está muy triste por la situación y le afecta profundamente la ausencia de quien la acompañó durante tantos años en cada uno de sus compromisos.

Aunque Marcelo aún no hizo declaraciones públicas sobre el tema, fuentes cercanas aseguran que espera que la situación pueda recomponerse. Su desvinculación no solo afecta a la conductora, sino también al resto de la familia, ya que cumplía múltiples funciones dentro del día a día de los Viale-Tinayre.

Por ahora, Nacho Viale no ha dado declaraciones sobre el motivo detrás de su decisión, aunque todo indica que la relación entre Marcelo y la familia quedó quebrada. La situación sigue siendo tensa y no se descarta que en los próximos días pueda haber una negociación para intentar encontrar una solución. Mirtha, por su parte, sigue con su agenda de trabajo, pero en su entorno aseguran que la decisión la afectó emocionalmente y que no está de acuerdo con lo sucedido.