Se supo cuál es el sueño que Mirtha Legrand no pudo concretar

A sus 98 años, Mirtha Legrand ha sido testigo de gran parte de la historia argentina . Ha visto la transformación del país, atravesó glorias y crisis, pero hay un anhelo que aún no ha podido cumplir: viajar a las Islas Malvinas. En la última emisión de La Noche de Mirtha (El Trece), la icónica conductora dejó entrever esa asignatura pendiente al hablar con Hernán Drago, quien se encuentra próximo a visitar el archipiélago.

"Ahora me voy a las Islas Malvinas. Voy por motus propio", comentó Drago, sin imaginar la reacción que sus palabras provocarían en su anfitriona. Con una mezcla de sorpresa y nostalgia, Mirtha lo miró fijamente y, con su tono pausado, confesó: "Siempre quise conocer Malvinas, siempre tuve la pasión por conocer Malvinas, pero no es fácil llegar".

Los invitados en la mesa escucharon con atención su testimonio, mientras Drago le explicaba las dificultades actuales para visitar las islas. "A partir de este año te hacen llenar un formulario con cierto tipo de preguntas. Te sugieren no llevar ningún tipo de bandera argentina o la camiseta…", detalló el modelo.

Mirtha, con su estilo inconfundible, reaccionó con una mezcla de asombro y humor. "Llevá la camiseta de Racing y decí ‘esto me lo dio una señora que hace televisión’", bromeó, logrando que todos en la mesa rieran. Sin embargo, la emoción seguía latente en su rostro.

Fue entonces cuando Graciela Alfano, otra de las invitadas, le preguntó con ternura: "¿No te gustaría ir?". Mirtha no dudó ni un instante: "Yo quiero ir para visitar a todos los que quedaron, porque no hay que olvidarse", dijo con un tono solemne que dejó la risa de lado y dio paso a la reflexión. Drago, quien se preparaba para su viaje, asintió con gesto serio y reafirmó: "Es una historia que, si bien pasó muchos años atrás, está muy viva y nos atraviesa a todos".

El recuerdo de la Guerra de Mirtha Legrand y la figura de Isabel II

No es la primera vez que Mirtha menciona las Malvinas con esa mezcla de respeto y dolor. A finales de 2022, cuando se anunció la muerte de Isabel II de Gran Bretaña, la conductora recordó con precisión el rol de la monarca en el conflicto bélico de 1982.

"Ella siempre estaba con sus mocasines y su carterita. El famoso sombrero", mencionó sobre el inconfundible estilo de la reina. Sin embargo, su mirada denotaba otro sentimiento. "Fue una gran reina, pero no me puedo olvidar que en la Guerra de Malvinas ella estaba reinando. No lo puedo olvidar. Un momento muy triste para todos", expresó con firmeza.