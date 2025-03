Mirtha Legrand contó la verdad de su pelea con Cecilia Milone

“Venganza… ¡que me veía venir! No le canté en el cumple, no le fui al primer programa y hoy me hizo destrucción total cuando sabe perfectamente que yo no instalé la noticia. Ella sabe quién arrancó a hablar... lo sabe ella y su descendencia. En fin, nada que me sorprenda ya”, explicó en los comentarios. Luego, agregó que está cansada de que se aprovechen de su dolor, la ofendan y se burlen de ella mientras “fingen cariño y admiración”.

milone.png

Mirtha Legrand no eligió el silencio como opción ante este cruce mediático con Cecilia Milone

Durante la semana, Mirtha respondió a los dichos mediante un mensaje de WhatsApp que envió a Karina Iavicoli, panelista de Intrusos: " Yo no fui quien la invitó, ella se ofreció. Yo le quería pagar", aclaró. Sin embargo, la Chiqui, decidió abordar el tema de manera directa en su programa del sábado por la noche, interrumpiendo la distendida charla con sus invitados para referirse a la polémica.

“Voy a aclarar algo”, anunció. “Yo cumplí años hace poco, el domingo pasado, y se dijo que yo la había llamado para que viniera a cantar a mi programa. Yo jamás hablé con ella. Nunca”, aseguró. De inmediato, Legrand explicó que fue el decorador Ramiro Arzuaga, quien luego de escucharla halagar el trabajo de Milone, la llamó.

ssstwitter.com_1742091487553.mp4 Mirtha Legrand le respondió a Cecilia Milone.

“Yo la admiro muchísimo”, reconoció la diva. “Después, porque yo hablé en contra de la actitud de ella de querer ir a visitar al cantante que fue su amante, ella dijo “ay, yo que iba a ir gratis. Yo le prometí que no le iba a cobrar´. Yo le hubiera pagado encantada. Todas las veces que vino gente así, ninguno quiso cobrar, porque cantan una hora y es un homenaje que me hacen. Pero se pagan los gastos de viaje”, reveló.

Antes de cerrar el tema, Mirtha se mostró molesta con la repercusión del conflicto en los medios: "Me molesta cuando dicen una cosa que no es verdad y que te está haciendo daño". Finalmente, envió un mensaje directo a Milone: "Me hubiera encantado que viniera. Si hubiera cobrado cachet, se lo hubiera pagado encantada. Ella sola, de motu propio, dijo 'voy gratis'. Así que bueno, Cecilia, te mando un beso". Y, fiel a su estilo, cerró con un beso enviado a cámara, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación.