La bronca de Carmen Barbieri con El Trece: "Es así, pero me dejaron sin trabajo"

Carmen Barbieri no se encuentra atravesando su mejor momento laboral, ya que las autoridades de El Trece habían anunciado que su programa, Mañanísima, no formaría más parte de la programación matutina de la señal. El pasado viernes 7 de marzo fue la última emisión del show que ella conducía, y tras el fin de ciclo, la presentadora se mostró ofendida.

Entristecida con la decisión del canal, Carmen Barbieri fue entrevistada por el programa Intrusos (América), donde reveló sus sensaciones luego de la noticia que la sorprendió: "Sentí un dolor de panza. Ese canal me dio cinco años de mucho trabajo y felicidad. Sé que nuestra profesión es así, a veces tenés mucho trabajo, otras veces nada".

Además, después añadió: "Estoy sin trabajo porque no pude programar nada. Fue sorpresiva la decisión y yo dejé todo porque estaba segura de que el programa iba a seguir en el canal. Yo sé que el ambiente es así, pero me tendrían que haber dicho que el programa había terminado. De esta manera, yo podría haber decidido porque quedé mal con gente que me había propuesto obras teatrales".

Finalmente, Karina Iavícoli especuló con que Barbieri se estaría cuidando de criticar a El Trece para preservar a su hijo Fede, quien conduce el programa Resto del mundo por el mismo canal. "No habla para que él no tenga problemas", comentó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1899499715105857607?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1899499715105857607%7Ctwgr%5E92d118f32060700ed2e0a6c6db0b7130c51a31ef%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-34202897802602707341.ampproject.net%2F2502032353000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false CARMEN BARBIERI en "Intrusos"



"Un día tenés mucho trabajo y al otro, nada"

"Me tendrían que haber dicho que en el verano terminaba"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/fW2koJCuGi — América TV (@AmericaTV) March 11, 2025

Sin embargo, más allá de la mala noticia, Carmen fue interceptada cuando ingresaba al canal América, aparentemente para tener una reunión con los productores, quienes según trascendió, le ofrecerán una nueva oportunidad laboral en esta señal.

Que le pasó a Carmen Barbieri luego de conocer la decisión de El Trece

Carmen Barbieri continuó con las últimas emisiones del ciclo llevando la conducción de manera magistral, pese al mal momento que atravesaba sabiendo que su abrupta salida no era lo que ella esperaba. A mediados de la semana, los panelistas de su programa, los televidentes e internautas se alertaron por su salud, al ver a la conductora con un derrame en el ojo.

image.png

Según comentó la conductora durante la emisión de Mañanísima no se trataba de un cuadro complejo. “Tengo algo en el ojito, no es nada de gravedad”, detalló para llevar tranquilidad a todos, aunque dejó ver el estado de su vista al quitarse los lentes oscuros que llevaba y allí se pudo observar el gran derrame que había en su mirada.