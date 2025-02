¿Se arrepintieron? La inesperada decisión que tomó El Trece con Carmen Barbieri a una semana de echarla

Carmen Barbieri no se encuentra atravesando su mejor momento laboral, al conocerse públicamente que, desde febrero, Mañanísima no formará parte de la programación durante las mañanas de El Trece. Pese a la decisión tomada, la producción del solcito decidió que quería seguir contando con la conductora en la posteridad y le ofrecieron realizar una suplencia en el mes de marzo.

La noticia se conoció a través del periodista de espectáculos, Ángel de Brito, quien lo informó en su cuenta de X (ex Twitter). Carmen Barbieri volverá a formar parte de un programa en el cual ya estuvo en el año 2024 durante algunas semanas y en el que fue aceptada gratamente por el público televisivo, motivo por el cual decidirían llamarla nuevamente.

carmen Barbieri.png

carmen c5n.png

Cabe destacar que, Florencia de la V tenía la misma propuesta hace unos días atrás, pero decidió rechazar el contrato para desembarcar en El Nueve. Por el momento, solo son rumores y el tiempo dirá cuál será el futuro definitivo de Carmen Barbieri en caso de querer seguir a cargo de un programa en la televisión.

Preocupación por la salud de Carmen Barbieri, luego de que la echaran de El Trece

La conductora de TV, Carmen Barbieri, fue desvinculada hace apenas unos días de su programa, Mañanísima (El Trece). El canal tomó y comunicó la decisión de forma desprolija y escandalosa.

Aun así, Carmen Barbieri continuó con las últimas emisiones del ciclo llevando la conducción de manera magistral, pese al mal momento que atravesaba sabiendo que su abrupta salida no era lo que ella esperaba. A mediados de la semana, los panelistas de su programa, los televidentes e internautas se alertaron por su salud, al ver a la conductora con un derrame en el ojo. Según comentó la conductora durante la emisión de Mañanísima no se trataba de un cuadro complejo. “Tengo algo en el ojito, no es nada de gravedad”, detalló para llevar tranquilidad a todos, aunque dejó ver el estado de su vista al quitarse los lentes oscuros que llevaba y allí se pudo observar el gran derrame que había en su mirada.

carmen-barbieri-se-coloco-un-chip-sexual-y-AUCDLPYDP5C4LE65N2TDDYOALI.avif

Alerta por la salud de Carmen Barbieri, luego de su desvinculación de El Trece

Luego de conocerse la situación, ayer, Ángel de Brito contó en su cuenta de X (antes Twitter) que Carmen Barbieri, la exconductora de El Trece, estaría atravesando un duro momento tras ser desplazada de la conducción de su ciclo. "Carmen Barbieri está con un cuadro de stress por lo que pasó con su programa", reveló el conductor de LAM en su posteo. "Está muy angustiada, hoy estuvo haciéndose análisis por un derrame en un ojo", agregó de Brito.

Vale aclarar que no es la primera vez que la salud de Barbieri preocupa a colegas y seguidores. Aún así, su fortaleza por salir de cada dificultad y su continuidad laboral con tal profesionalismo a pesar de su contexto siempre es admirado y destacado por el ambiente mediático y el público.