La escandalosa acusación de la hija de Chico Novarro a Cecilia Milone en La noche de Mirtha

“Mi papá siempre fue una persona con una libertad enorme”, afirmó Julieta Novarro ante el escándalo con Milone.

“Quienes lo conocieron, mi papá siempre fue una persona con una libertad enorme”, siguió Novarro su relato, y la Chiqui intervino para aclarar que Chico llamaba “amigas” a las “personas con las que estaba”. “Sí”, confirmó Julieta. “Él decía ´es mi amiga, es mi amiga´ hasta que mamá una vez le dijo ´andá con tu amiga´. Lo dejó, y él después quería volver con mamá”, reveló la actriz. La relación, explicó, se mantuvo hasta el final de la vida del compositor. “Entonces yo pienso en ella, que es una tipa bárbara, jovial, que tenga que bancarse esto…”, se quejó. “Porque una cosa es si papá está, que hable lo que tenga que hablar. Ahora, que pase cuando ya no está…”, sumó.

En ese momento, la conductora le preguntó si era verdad que, cuando Novarro estaba muy enfermo, Milone tocó el timbre en su casa para intentar verlo. “Sí. Yo estaba. Quería entrar, sin ningún tipo de empatía para con la familia y para con mamá, que estaba ahí. Porque no nos olvidemos que esa casa era la casa de papá y de mamá”, sostuvo, y habló de “falta de empatía”.

La hija de Chico Novarro aseguró que no es justo para su familia esta situación

Julieta explicó que si bien estaba enfermo, Novarro mantenía la lucidez mental. “Yo le pregunté, obviamente como le hubiera preguntado por cualquier persona, si la quería ver y me dijo que no. Y de hecho hacía 15 años que no tenían ningún tipo de vínculo. Él hablaba. Todos sabíamos con quién tenía vínculo. En eso era obvio, lo que vos veías, era”, explicó, y aseguró que lo que está pasando no es justo ni para su mamá ni para ella y sus hermanos. “No sé por qué se le da entidad a alguien porque tenga una carrera, Hay algo que está corrido. Tenemos que dejar de naturalizar que cualquiera diga cualquier cosa”, pidió.

Julieta Novarro enfatizó sobre la falta de homenajes a su padre, "no fue homenajeado como se merecía"

“Yo siempre sentí que él en vida no fue homenajeado como se merecía. ¿Esto es un homenaje? No, no es un homenaje. Si vos tenés amor hacia una persona, amor profundo, esto no lo haces. Yo no haría nunca una cosa así. Primero porque respetaría la figura de quiénes sí están y están en duelo. No tiene ningún sentido. No pasó antes, ¿por qué tiene que pasar 15 años después, o 20? Porque sin duda estamos hablando de 20 años con algo que no tuvo valor. No lo tuvo. Y así lo hubiera tenido, no corresponde”, completó la actriz visiblemente ofuscada. “Es un melodrama”, señaló Mirtha. “De un personaje solo. Es un unipersonal”, remató Novarro.