La dura sanción de Gran Hermano a los participantes que hicieron trampa

Durante la última semana, un grupo de participantes rompió el protocolo impuesto por la producción, que prohíbe escuchar, comentar o hacer referencia a los mensajes lanzados desde fuera de la casa. Según lo estipulado, los “hermanitos” deben ingresar de inmediato al interior de la vivienda y evitar cualquier tipo de conversación sobre el tema, algo que claramente no se cumplió en esta ocasión.

Sin rodeos, agregó: "Este fin de semana comprobé en varias ocasiones que incumplieron esta orden, por lo tanto, les notifico que habrá sanción". Las consecuencias, como era de esperarse, no tardaron en llegar y afectarán directamente la dinámica y convivencia dentro de la casa.

La primera sanción anunciada por Gran Hermano impactará en el presupuesto semanal de los jugadores. "Mañana contarán con solo el 25 por ciento del presupuesto para comprar en el supermercado. A raíz de esta nueva falta, quiero informarles que para la compra de la semana que viene contarán con el 50 por ciento en caso de que ganen la prueba. Si llegaran a perderla, nuevamente contarán con un 25", sentenció.

GH 2.jpg La sanción de Gran Hermano

El enojo de Gran Hermano

Pero la reprimenda no quedó ahí. Como medida complementaria, los participantes también fueron privados de una de las actividades más valoradas por muchos dentro de la casa: el uso del gimnasio. “A esta sanción por desobedecer mi orden les voy a sumar otra: durante toda una semana no podrán hacer uso del gimnasio desde este momento, ¿está claro?”, anunció, dejando en claro que no habría espacio para excusas.

El tono serio y firme de Gran Hermano marcó un antes y un después en el manejo de las infracciones dentro de la casa. "Comprendan que hay un reglamento y protocolos que se deben respetar", concluyó ante el silencio de los jugadores, quienes no pudieron ocultar su incomodidad por la situación.