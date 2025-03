La durísima chicana de Julio Vaccari a Gustavo Costas tras el empate de Independiente - Racing

El clásico de Avellaneda terminó con un empate 1-1, pero el verdadero partido siguió en las declaraciones posteriores. Gustavo Costas, entrenador de Racing, no dudó en expresar su enojo con el arbitraje de Nicolás Ramírez, asegurando que su equipo fue perjudicado. Sin embargo, la respuesta de Julio Vaccari, DT de Independiente , no tardó en llegar y fue tan filosa como irónica.

Luego del empate entre la Academia y el Rojo, Gustavo Costas dejó en claro su disconformidad con el arbitraje: "No nos cobraron nada. Fue alevoso. Yo no soy de meter excusas, pero ya es demasiado lo que nos está pasando. Después del partido con Boca se nos vinieron todos en contra", disparó el entrenador de Racing.

Embed "¿LO QUE DIJO COSTAS? NO OPINO: ME TOCA DIRIGIR AL TERCER GRANDE DEL FÚTBOL ARGENTINO"



Las quejas de Gustavo Costas y la contundente respuesta de Julio Vaccari

Ante estas declaraciones, Julio Vaccari decidió contestar en conferencia de prensa con un mensaje contundente. "Eso es algo que declaró él, ¡cómo me voy a meter! Si hubo equivocaciones, fueron para los dos. Me acuerdo de que en cancha de Racing teníamos nueve futbolistas y nos decían que habíamos hecho tiempo. A veces no hay que hablar", replicó el DT de Independiente.