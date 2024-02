La emoción de Marcelo Tinelli y los looks de los invitados en el casamiento de Cande, su hija

Candelaria Tinelli dio el 'si' junto al cantante Coti Sorokin en una lujosa boda celebrada en Exaltación de la Cruz. El evento tuvo 400 invitados. Mirá los looks.

Finalmente, y luego de años donde la relación estuvo sumergida en un mar de dudas y parecía que todo concluiría, Candela Tinelli y el cantante Coti Sorokin rescataron el amor de la pareja y ese sábado dieron el 'si' en una lujosa boda que se celebró en el Dok Hara s, ubicado en Exaltación de la Cruz, que estuvo preparado para 400 personas que fueron invitados por la pareja . Tal como sucede en varios de los casamientos de distintos famosos, los invitados no pudieron utilizar sus celulares en la fiesta ni por ende tomar imágenes del festejo.

Si bien una de las condiciones era que los celulares no se utilicen durante la ceremonia, no hubo requerimientos para los looks de los invitados que se pusieron sus mejores diseños para estar a la altura de l calibre que tuvo la boda. Las fotos que aparecieron en las redes sociales de una noche especial para Coti y Cande fueron las oficiales y del medio de espectáculos Paparazzi.