La emotiva despedida de los hijos de Alejandra Darín en las redes

“Mamina, amor mío. Mi primer y más grande amor. Por enseñarme que la forma de aprender a amar es haber sido amado. Porque un triste e injusto final jamás va a poder opacar la más linda historia”, expresó el joven de 27 años.

Finalmente, agradeció a quienes se acercaron a dar sus condolencias: "Gracias por los mensajes y el cariño. Quiéranse, cuídense, besos y abrazos”.

Al igual que su madre, Fausto se dedica a la actuación, en su trayectoria trabajo en proyectos como Simona y Argentina Tierra de Amor y Venganza.

Al igual que su hermano, Antonia, a quien todos conocen como Toti, la despidió con una sentida carta en su cuenta de Instagram. La publicó bien entrada la noche, una vez que la noticia había sacudido al ambiente y al regreso del velatorio realizado en una cochería del barrio de Villa Crespo.

“Mami, te veo en cada persona que amo, en cada animal que acaricio, busco tu abrazo en cada abrazo. Me mostraste el mundo a través de tus ojos, los más lindos que vi. Imaginé lo infinito que debe ser el cielo mirándolos”, comienza un texto que acompaña nueve imágenes de su vida con su madre y su hermano, la mayoría de la niñez.

“Conocí la complicidad y la ternura en tu mirada, la alegría en tu sonrisa, la paz al lado tuyo. El amor no cura, pero lo cambia todo, eso pienso... y vos me hiciste sentir la persona más amada del mundo entero. Decías que eso era algo importante, lo que las personas nos hacen sentir, y de alguna manera creo que también eso somos, lo que les hacemos sentir a los demás”, continúa la joven, y deja verse con su mamá en postales cotidianas de época: jugando con unos gatos, de vacaciones al aire libre o en la intimidad de su hogar.

